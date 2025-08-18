×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Adana'da 99 yıl hapis cezası kesinleşince cezaevinden kaçan hükümlü, saklandığı adreste yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Adana#Hırsızlık#Cezaevi Firarisi
Adanada 99 yıl hapis cezası kesinleşince cezaevinden kaçan hükümlü, saklandığı adreste yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2025 10:40

Adana'da hakkında 'Hırsızlık' suçundan verilen 99 yıl hapis cezası kesinleştikten sonra açık cezaevinden kaçan Talat G., saklandığı adrese yapılan baskında yakalandı.

Haberin Devamı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'Hırsızlık' suçundan tutuklanıp, hakkında verilen 99 yıl hapis cezası kesinleştikten sonra açık cezaevinden kaçan Talat G.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, Talat G.'nin Yüreğir ilçesi Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde bir akrabasının evinde saklandığını belirledi. Evin bulunduğu sokakta önlem alan polis, adrese yapılan baskında firari hükümlüyü yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Talat G. önce adliyeye, ardından cezaevine gönderildi. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adana#Hırsızlık#Cezaevi Firarisi

BAKMADAN GEÇME!