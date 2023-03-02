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Adana'da 94 yılın en sıcak Mart ayı... Termometreler 29 dereceyi gördü

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#Adana#Hava Durumu#Kuraklık
Oluşturulma Tarihi: Mart 02, 2023 15:01

Adana’da 1929 yılından sonra en sıcak Mart ayı yaşanırken termometreler bugün 29 dereceyi gösterdi. Sıcak havalarla birlikte kentte kuraklık alarmı da verildi. Yağış azlığı nedeniyle Adana’daki barajlarda su seviyesi düştü.

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Ülke genelinde olduğu gibi Adana’da da sıcak hava etkili oldu. Yağış azlığı nedeniyle Adana’daki barajlarda su seviyesi de düştü. Adana’da 1929 yılından sonra Mart ayının ilk günlerinde hava sıcaklığı 27 derecenin üzerine çıktı.

Adanada 94 yılın en sıcak Mart ayı... Termometreler 29 dereceyi gördü

Kentte bugün termometreler 29 dereceyi gösterdi. Adanalı vatandaşlar sıcak havayı görünce, çocuklarıyla birlikte parklar da zaman geçirdi.

Adanada 94 yılın en sıcak Mart ayı... Termometreler 29 dereceyi gördü

"KÜRESEL ISINMANIN ETKİSİ"

Arkadaşlarıyla parkta oturan gençlerden Umut Bahçeci,” Buralar geçen seneye göre oldukça daha sıcak. Galiba küresel ısınmanın da etkisi var. Normalde Mart ayında sıcak olurdu fakat bu kadar sıcak olmazdı” dedi.

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Adanada 94 yılın en sıcak Mart ayı... Termometreler 29 dereceyi gördü

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#Adana#Hava Durumu#Kuraklık

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