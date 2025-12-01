×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Adana'da 8 yaşındaki kızını feci şekilde darbeden baba tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Adana#Seyhan#Çocuğa Şiddet
Adanada 8 yaşındaki kızını feci şekilde darbeden baba tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 01, 2025 17:41

Adana'da 8 yaşındaki kızı M.B.'yi yanından uzaklaştı diye feci şekilde darbeden baba Abdurrahman B. (33) tutuklandı.

Haberin Devamı

Edinilen bilgiye göre olay 28 Kasım günü merkez Seyhan ilçesine bağlı Yenibey Mahallesinde gece meydana gelmişti. Olayda yabancı uyruklu baba Abdurrahman B. (33) yanında eşi ve 3 çocuğuyla birlikte ara sokağa girmiş 8 yaşındaki kızı M.B. yanından uzaklaşınca onu tutup önce kafasını arabanın arkasına vurmuş daha sonrada yere fırlatmıştı. Ardından baba hiçbir şey olmamış gibi çocuğun elinden tutup gitmişti. Bu anlar ise saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedilmişti.

Gözden KaçmasınKorkunç cinayetlerin sırrı 19 yıl sonra böyle çözüldüKorkunç cinayetlerin sırrı 19 yıl sonra böyle çözüldüHaberi görüntüle

Konunun haber olması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçip babayı merkez Seyhan ilçesine bağlı Şehit Duran Mahallesinde yakalamıştı. Gözaltına alınan baba alınan ifadesinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

İfadesinde kızı yanından uzaklaştığı için sinirlenip darbettiğini söyleyen baba çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Gözden Kaçmasınİki küçük kardeş evlerinin önünde vahşeti yaşamıştı Karşı komşu tutuklandıİki küçük kardeş evlerinin önünde vahşeti yaşamıştı! Karşı komşu tutuklandıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Adana#Seyhan#Çocuğa Şiddet

BAKMADAN GEÇME!