Adana'da 8 yaşındaki kızını feci şekilde darbeden baba tutuklandı

Edinilen bilgiye göre olay 28 Kasım günü merkez Seyhan ilçesine bağlı Yenibey Mahallesinde gece meydana gelmişti. Olayda yabancı uyruklu baba Abdurrahman B. (33) yanında eşi ve 3 çocuğuyla birlikte ara sokağa girmiş 8 yaşındaki kızı M.B. yanından uzaklaşınca onu tutup önce kafasını arabanın arkasına vurmuş daha sonrada yere fırlatmıştı. Ardından baba hiçbir şey olmamış gibi çocuğun elinden tutup gitmişti. Bu anlar ise saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedilmişti.

Konunun haber olması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçip babayı merkez Seyhan ilçesine bağlı Şehit Duran Mahallesinde yakalamıştı. Gözaltına alınan baba alınan ifadesinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

İfadesinde kızı yanından uzaklaştığı için sinirlenip darbettiğini söyleyen baba çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.