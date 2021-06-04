Adana'da 8 kişilik minibüste 14 yolcu

Adana- Gaziantep (TAG) yolunda koronavirüs tedbirlerine yönelik denetim yapan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye uyruklu Ahmed al-Ahmed yönetimindeki 01 MA 8356 plakalı minibüsü durdurdu. 8 yolcu kapasiteli minibüste 14 yolcu taşındığını belirleyen polisler, aracın iç kısmının yeniden düzenlenerek, koltuk eklendiğini tespit etti.

Yapılan kontrolde, Ahmed al-Ahmed’in sürücü belgesi ile taşımacılık izin belgesinin bulunmadığı belirlendi. Kimlik belgeleri olmayan Suriyeli yolcular ile Ahmed al-Ahmed’e koronavirüs tedbirlerini de ihlal ettikleri gerekçesiyle 35 bin 263 TL ceza uygulandı.

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