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Gündem
Anıl ATAR/ADANA, (DHA)-
Haber Giriş: 04.06.2021 - 10:19 | Son Güncelleme:

Adana'da 8 kişilik minibüste 14 yolcu

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Adana'da 8 kişilik minibüste 14 yolcu

Adana'da denetim yapan trafik polislerinin durdurduğu 8 kişilik minibüsten 14 yolcu indi. Ehliyeti ve taşımacılık izin belgesi olmadığı belirlenen Suriyeli sürücü ile vatandaşı olan yolculara, 35 bin 263 TL ceza kesildi.

Adana- Gaziantep (TAG) yolunda koronavirüs tedbirlerine yönelik denetim yapan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye uyruklu Ahmed al-Ahmed yönetimindeki 01 MA 8356 plakalı minibüsü durdurdu. 8 yolcu kapasiteli minibüste 14 yolcu taşındığını belirleyen polisler, aracın iç kısmının yeniden düzenlenerek, koltuk eklendiğini tespit etti.

Yapılan kontrolde, Ahmed al-Ahmed’in sürücü belgesi ile taşımacılık izin belgesinin bulunmadığı belirlendi. Kimlik belgeleri olmayan Suriyeli yolcular ile Ahmed al-Ahmed’e koronavirüs tedbirlerini de ihlal ettikleri gerekçesiyle 35 bin 263 TL ceza uygulandı.

Adanada 8 kişilik minibüste 14 yolcu

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