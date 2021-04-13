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HaberlerGündem HaberleriAdana'da 8 bin 200 litre ve 135 şişe sahte içki ele geçirildi: 3 gözaltı
Geri Gündem Adana'da 8 bin 200 litre ve 135 şişe sahte içki ele geçirildi: 3 gözaltı
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Gündem
ADANA (AA)
Haber Giriş: 13.04.2021 - 10:18 | Son Güncelleme:

Adana'da 8 bin 200 litre ve 135 şişe sahte içki ele geçirildi: 3 gözaltı

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Adana'da 8 bin 200 litre ve 135 şişe sahte içki ele geçirildi: 3 gözaltı

Adana'da 8 bin 200 litre ve 135 şişe sahte içki ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Bey Mahallesi'ndeki bir evde sahte içki üretildiğinin belirlenmesi üzerine adrese operasyon düzenledi.
Adreste, satışa hazır ve yapım aşamasında 8 bin 200 litre sahte içki bulundu.
Öte yandan, kentteki iki büfede de 135 şişe sahte içki ele geçirildi.
Polis, sahte içkilerle ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

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