Adana'da 8 bin 200 litre ve 135 şişe sahte içki ele geçirildi: 3 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Bey Mahallesi'ndeki bir evde sahte içki üretildiğinin belirlenmesi üzerine adrese operasyon düzenledi.

Adreste, satışa hazır ve yapım aşamasında 8 bin 200 litre sahte içki bulundu.

Öte yandan, kentteki iki büfede de 135 şişe sahte içki ele geçirildi.

Polis, sahte içkilerle ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

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