Adana’da 790 bin lira değerinde kaçak içki ve tütün ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, tespit edilen adreslere operasyon düzenledi. Ekiplerin ev, iş yeri ve depolarda yaptığı aramalarda piyasa değeri 790 bin TL olan 2 bin 280 litre kaçak içki, 841 paket kaçak sigara, 105 kilogram kıyılmış tütün, 3 bin 450 makaron, 560 doldurulmuş sigara ele geçirildi. Operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.