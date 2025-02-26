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Adana'da 750 litre sahte içki ele geçirildi

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#Adana#Sahte İçki#Alkol Kaçakçılığı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2025 09:16

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tekel bayiine ve bir depoya yaptığı baskında 750 litre sahte içki ele geçirdi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

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Adana'da polis ekipleri, bir tekel bayiinde ve bir depoda sahte içki olduğu ihbarını aldı. Bunun üzerine polis iki adrese de baskın yaptı.

Yapılan baskında tekel bayiindeki içki dolaplarının arkasına yapılan zulada pet şişelerin içerisine doldurulmuş sahte alkol ele geçirdi. Bir depoya yapılan baskında da varillerin içerisinde sahte alkol ele geçirildi.

Adanada 750 litre sahte içki ele geçirildi

Operasyonda her iki adrese yapılan baskında toplam 750 litre sahte alkol ele geçirildi. Baskında ise 3 kişi gözaltına alındı.
Öte yandan, tekel bayiinde ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.

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#Adana#Sahte İçki#Alkol Kaçakçılığı

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