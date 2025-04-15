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Adana'da 7 yaşındaki Cumali Timi'yi arama çalışmaları 4'üncü gününde

Güncelleme Tarihi:

#Adana#Cumali Timi#Kayıp Çocuk
Oluşturulma Tarihi: Nisan 15, 2025 10:44

Adana'nın Karataş ilçesinde oyun oynarken kaybolan 7 yaşındaki Cumali Timi'yi arama çalışmaları 4'üncü gününde de devam ediyor. Timi'nin terlikleri sulama kanalı kenarında bulunurken, kanal ve çevresinde 250 personelin katılımı ile arama çalışması başlatıldı.

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Karataş ilçesine bağlı Bahçe Mahallesi’nde tarım işçiliği yapan Karanfil ve İbrahim Timi (28) çiftinin 2 çocuğundan büyüğü Cumali Timi’den, 12 Nisan sabah saatlerinde arkadaşıyla oyun oynamak için çadırdan ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. İşçiler Timi’yi bulamayınca durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Adanada 7 yaşındaki Cumali Timiyi arama çalışmaları 4üncü gününde

KANAL KENARINDA TERLİĞİ BULUNMUŞTU

Timi'nin terlikleri, sulama kenarında bulundu. Sulama kanalı ve çevresinde 250 personelin katılımıyla başlatılan arama çalışmalarında henüz bir ize rastlanmadı. Çalışmalar, dördüncü gününde de devam ederken Karanfil Timi, oğlunun bir an önce bulunması için yardım isteyerek gözyaşı döktü.

Adanada 7 yaşındaki Cumali Timiyi arama çalışmaları 4üncü gününde

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VALİ KÖŞGER'DEN AÇIKLAMA

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, dün yaptığı açıklamada, "Jandarma sulama kanalı kenarında bir terlik buldu. Bu terliğin de çocuğa ait olduğunu teyit etti. Nereye gittiği konusunda ayrıntılı bir bilgi yok. Ailesi de bilmiyor. Önceliğimiz çocuğumuzun bulunması. Sonrasında eğer adli bir boyutu varsa, süreç bu yönde ilerleyecektir" dedi.

"BENİM YÜREĞİM YANIYOR"

Cumali Timi'nin kanal kenarında terliğinin bulunmasının ardından Karanfil Timi, "Allah rızası için gören, duyan varsa bildirsin. Benim yüreğim yanıyor. Ben kuzumu bulamıyorum. Huzur istiyorum. Ciğerim, neredesin 3 gündür, karanlıkta ne ediyorsun kuzum? Sulama kanalının yanında terliğini bulmuşlar. Pabucuna kurbanım, bana pabucunu vermiyorlar kuzumun" diyerek gözyaşı dökmüştü.

Adanada 7 yaşındaki Cumali Timiyi arama çalışmaları 4üncü gününde

'GÖREN, DUYAN VARSA HABER VERSİN'

Cumali Timi’nin dedesi Cumali Davulcu ise "Cumartesi günü babası karpuz serası açmaya gitti. Annesi başı ağrıdığı için çadırda uyuyordu. O sırada Cumali'yi bir yerlere kaybolmaması için uyarmış. Cumali de uyarıya aldırış etmeden dışarı çıkıp Yunus Emre isimli arkadaşıyla oyun oynamaya başlamış. Oyunları bitince Cumali üşüdüğünü ve çadıra gideceğini söylemiş, ayrılmışlar. 10 dakika içerisinde çocuk kayboldu. Sulama kanalına mı gitti, biri mi götürdü, gören veya duyan kimse yok. Yunus Emre’yle birlikte oyun oynadıktan sonra ayrılırlarken Yunus Emre'ye üşüdüğü için çadıra gideceğini söylemiş ama her yeri aradık bulamadık. Karada ve sulama kanalında 3 gündür aranıyor ama bulunamadı. Çocuğumuzun fotoğrafı her yerde var. Gören, duyan olursa haber versinler. İnşallah bir sonuca varırız" diye konuştu.

Adanada 7 yaşındaki Cumali Timiyi arama çalışmaları 4üncü gününde

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#Adana#Cumali Timi#Kayıp Çocuk

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