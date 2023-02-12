Adana'da 6 hırsızlık şüphelisi yakalandı

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Geçtiğimiz pazartesi günü merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçesinde 7.7 ve 7.6 şiddetinde iki büyük deprem meydana geldi. Bu depremlerde Adana’da da 12 bina yıkılırken 500’den fazla kişi can verdi. Adana’da özellikle Çukurova ilçesinde Güzelyalı, Huzurevleri ve Yurt Mahallesinde büyük hasar oluştu.

Vatandaşlar deprem sonrası özellikle apartmanları terk edip ya şehir değiştirdi ya da Adana’da daha güvenli mahallelere geçti. Hırsız ve yağmacılar fırsat bilerek vatandaşın terk ettiği iş yerini ve evlerinde hırsızlık yapmaya çalıştı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı özel operasyon timleri hemen sahaya sürüldü. Terör ekipleri 6 yağmacı ve hırsızı suçüstü yakalayıp emniyete getirdi.