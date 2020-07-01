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Can ÇELİK/ADANA, (DHA)
Haber Giriş: 01.07.2020 - 10:59,Son Güncelleme:

Adana'da 550 bin lira değerinde kaçak ürün ele geçirildi

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Adana'da 550 bin lira değerinde kaçak ürün ele geçirildi
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ADANA'da polisin bir iş yerine yaptığı baskında piyasa değeri 550 bin lira olan gümrük kaçağı cinsel içerikli hap, sigara ve içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı Karasoku Mahallesi'ndeki bir iş yerinde gümrük kaçağı ürünler olduğu bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler iş yerine yaptığı baskında piyasa değeri 550 bin TL olan gümrük kaçağı 17 bin 901 cinsel içerikli hap, 3 bin 100 paket sigara ve 457 şişe içki ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan Suriye uyruklu M.E.H.’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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