Adana’da 5 büyüklüğünde deprem

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AFAD’ın verilerine göre, saat 04.02’de merkez üssü Adana’nın Saimbeyli ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

AFAD AÇIKLAMA YAPTI

AFAD'ın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Adana ilimizin Saimbeyli ilçesinde saat 04.02’de meydana gelen ve Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri, Gaziantep illerimizde hissedilen 5.0 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" denildi.