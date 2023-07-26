Adana’da 5.5’lik panik... 6 Şubat korkusu yürek hoplattı

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ADANA’da dün saat 08.44’te Richter ölçeğine göre 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) merkez üssünü Kozan ilçesi olarak saptadığı deprem, yerin 11 kilometre derinliğinde kaydedildi. Mersin, Hatay, Niğde, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Kayseri’den de hissedilen deprem nedeniyle Kozan’da ve Adana kent merkezinde vatandaşlar sokaklara koştu.

KİMİ VALİZİYLE KİMİ BEBEĞİYLE

Kimi valizlerini kimileri de sadece bebeklerini alıp dışarı kaçtı. Fatma Küra, “Mutfakta yemek yapıyordum. Beşik gibi sallandı bina. Hemen dışarı çıktım. Şubat ayındaki depremler kadar büyük değildi ancak çok korktum” dedi. Filiz Gülaşı ise “Çok korktum. Dışarı çıktım hemen” diye konuştu. Ceyhan Devlet Hastanesi’ndeki sağlık çalışanları da deprem nedeniyle dışarı çıktı. Merkez Seyhan ilçesinde bulunan Kocavezir İş Merkezi çalışanları da panikle sokağa koştu.

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YIKIM YOK 8 YARALI VAR

ADANA Valisi Süleyman Elban, 6 Şubat’taki büyük depremlerde Adana’da orta ve ağır hasar alan tüm binaların tarandığını, herhangi bir sorun olmadığını bildirdi. Kozan’ın komşu Kadirli ilçesinde deprem sırasında korku ve paniğe kapılan 55 kişinin hastanelere başvurduğu bildirildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremde8 kişinin yüksekten atlama ve düşmeye bağlı olarak yaralandığı açıklandı.

2 SAATTE 17 ARTÇI

Kozan’da 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar da sürdü. İlçede 2 saat içinde en büyüğü 4.4 olan 17 artçı deprem meydana geldi. Depremin etkisiyle dağlık alandan kopan kaya parçaları otoyola düştü. Artçıların sürmesi nedeniyle halk sıcağa rağmen eve ve işyerlerine giremedi.