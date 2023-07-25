Adana'da 5,5 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi

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AFAD, saat 08.44'te merkez üssü Adana'nın Kozan ilçesi olan 5,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 11,27 kilometre olarak açıklandı. Deprem başta Kahramanmaraş ve Osmaniye olmak üzere çevre illerden de hissedildi.

Panik oluşturan depremle ilgili ekiplerin herhangi bir olumsuzluk olup olmadığı ile ilgili çalışma yaptığı bildirildi.

"YIKILAN BİR BİNA YA DA YARALANAN YOK"

DHA muhabiri Can Çelik, "Depremden sonra herhangi bir kötü haber bize ulaşmadı. Yıkılan bir bina ya da yaralanan bir kişiyle ilgili bir bilgi yok" ifadelerini kullandı.

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI KARALAR: KOZAN'DA BİRKAÇ AHIRIN ZARAR GÖRDÜĞÜ HABERİ GELDİ

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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar,"Bize şu an olumsuz bir bilgi gelmedi. Sadece Kozan'da birkaç ahırın zarar gördüğü haberi geldi. Arkadaşlarımız oraya gidiyor. Ağır hasarlı binalar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kontrolünde yıkılıyor" dedi.

Karalar, "Güçlendirme ile kurtarılabilecek binaların yıkılması bence doğru olmaz. Bu ay içinde orta hasarlı binaların sahiplerini çağırıp bilgilendireceğiz, takdir onların olacak. Ben şehirdeyim ama çok hissetmedim. O büyük depremde de eşim uyandırmıştı.

6 Şubat depreminde olduğu gibi yine AFAD ile çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Adana'da meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremi uzmanlar canlı yayında değerlendirdi...

PROF. DR. OKAN TÜYSÜZ: BU DEPREMİN KENDİ ARTÇILARI DA OLACAKTIR

Burada gaz birikimi var. Bu depremler olağan. Fay Çardak ilçesinden Kozan'a kadar ulan bir faydır. Bu birikimin bir şekilde boşaltılması gerekiyordu. 5.5'lik depremde bunun işareti. Bazı hocalar daha büyük depremler bekliyor ama bu bölgede benim düşüncem daha büyük bir deprem olmayacak. Bu depremin kendi artçıları da olacaktır.

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En az 1 yıl o bölgede küçük de olsa çok sayıda deprem görülecektir. Sığ bir deprem olması zeminde daha fazla hissedilmesi demektir. 5 ve 5.5 gibi depremlerde şiddetli sarsıntı olması zeminden kaynaklanan bir olay.

PROF. DR. ŞÜKRÜ ERSOY: ÇOK KÜÇÜMSENECEK BİR DEPREM DEĞİL

Çok küçümsenecek bir deprem değil. Yapısal hasar görmüş binalarda daha ciddi hasarlar verebilir. Elbistan depremine yakın bir yerde. Bir yerde deprem olduğunda o bölgede rahatlama olur ama iki uçta gerilime neden olur.

4.5'in 30 katı daha büyük bir deprem 5.5. Hissetmeyen yoktur. Deprem bölgelerindeki hasarlı binaların yanından bile geçmemek lazım. Elbistan depreminin güneye doğru gerilim taşıdığı belli. Öngörülerin gerçekleşmesini yaşıyoruz. Umarın herhangi yaralanma olmamıştır. Kötü yapılarda hasar olabilir.

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Bu bölgede daha önce yaşadığımız gibi büyük deprem yaşanmaz anacak 6.5’a kadar deprem olabilir. Bunu izlemek gerekiyor. Biz deprem ülkesiyiz.

"UYARICI DEPREM OLARAK GÖRMEK LAZIM"

Bunu paniklemek değil de uyarıcı deprem olarak görmek lazım. Bizim depremden kaçışımız yok. Türkiye’nin yüzde yüzünde depremden etkilenebilecek yapılar var. Marmara’yı konuşuyoruz, mutlaka deprem gerçekleşecek. Bunları yaşayacağız. İnşallah can kayıplı depremler yaşamayız.

15-20 saniye sürmüştür. İnsanlar balkondan atlıyor veya merdivenlere yöneliyor, çok tehlikeli. Bölge faylarla kaplı. Buna hazırlıklı olmak lazım. Türkiye’de 5.5 ‘u geçen her deprem hasar bırakabiliyor, özellikle kırsal kesimde.

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Benim kişisel düşüncem vatandaşlarımızın bir süre sokakta güvenli yerde olmalarını tavsiye ediyorum. Tedirginlikleri atmak için bir süre sokakta olmak faydalı olabilir, artçılar hissedilmez. Resmi açıklamalara dikkat etmek gerekiyor. Bilgi kirliliğine tevessül etmesinler. Komplo teorileri üretiliyor, biz bilgi toplumayız. Valiliğin, AFAD’ın yapacağı açıklamaları dikkate almak gerekiyor.

Hatay’da da hissedilmiş. Hatay’da çok ciddi şekilde hissedilmiş. Maraş’ta, Mersin’de hissedilmiş olması çok geniş bölge olduğunu gösteriyor.

Yapıların altındaki zemin durumunu da dikkat etmek gerekiyor. Geniş bir Çukurova düzlüğü var. Zemin de insanları öldürür. Yapı stokları orta büyüklükteki depremlerde bile yıkılabilir. Bunun şakası yok, binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti.