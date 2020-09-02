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ADANA, (DHA)
Haber Giriş: 02.09.2020 - 12:38 | Son Güncelleme:

Adana'da 49 kilo esrar ele geçirildi

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Adana'da 49 kilo esrar ele geçirildi
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ADANA'da, polis ekiplerinin düzenlediği 2 operasyonda, 49 kilo 925 gram takoz esrar ve 1148 uyuşturucu hap ele geçirildi; 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde 2 eve baskın düzenledi. Ekiplerin narkotik köpekle yaptıkları operasyonda; 49 kilo 925 takoz esrar, 1148 uyuşturucu hap ve uyuşturucu satışından elde edilen 32 bin 300 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 kişi, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü

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