Adana'da 49 kilo esrar ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde 2 eve baskın düzenledi. Ekiplerin narkotik köpekle yaptıkları operasyonda; 49 kilo 925 takoz esrar, 1148 uyuşturucu hap ve uyuşturucu satışından elde edilen 32 bin 300 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 kişi, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü