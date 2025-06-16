Adana'da 450 tane yakalandı! Tarım ekipmanlarının içine gizlenmiş

Güncelleme Tarihi:
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah kaçakçılığı ile ilgili geniş çaplı çalışma yaptı.
Çalışma kapsamında silah ticareti yapan şebeke belirlenerek takibe alındı. Şüpheli grubun, tabancaları farklı illerden temin ederek tırla sevk ettiği bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine Konya üzerinden Adana'ya gelecek olan silahların olduğu tır takibe alındı. Konya ve Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin takip ettiği tır, Ceyhan ilçesi girişinde durduruldu. Yapılan aramada tırın dorse kısmındaki traktör ve tarım aletlerine zulalanmış 420 adet tabanca ele geçirildi.
Ele geçirilen silahların Adana'da tek seferde yakalanan en fazla ruhsatsız tabanca olarak kayıtlara geçtiği bildirildi.