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ADANA (İHA)
Haber Giriş: 07.09.2020 - 10:53 | Son Güncelleme:

Adana'da 44 ruhsatsız silah ele geçirildi

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Adana'da 44 ruhsatsız silah ele geçirildi
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Adana’da yapılan uygulamalarda 44 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin 30 Ağustos-6 Eylül tarihleri arasında yaptığı şok uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 104 şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda 1 ruhsatsız otomatik tabanca, 30 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız tüfek, 9 kuru sıkı tabanca ile bu silahlara ait çok sayıda mermi, el yapımı patlayıcıda kullanılan malzemeler, 3 bıçak ve 13 çalıntı motosiklet ele geçirildi.
Yasa dışı kumar ve bahis oynattığı öne sürülen 115 iş yerine de idari işlem başlatıldı.

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