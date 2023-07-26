Adana'da 41,5 kilo eroin ele geçirildi

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda uygulama yaptı. Polis, kendilerini görünce uygulama noktasına girmeyip, yol kenarına park eden yabancı plakalı TIR'ın durumundan şüphelendi. Noktaya çekilen TIR'ın şoförü Bülent Y. de şüpheli hareketler sergileyince, dorsede narkotik dedektör köpek 'Hulk' ile arama yapıldı. 'Hulk'un, dorsenin soğutma sistemine tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada 41 kilo 500 gram eroin ele geçirildi. Irak'tan ülkeye girdiği ve yurt dışına gittiği değerlendirilen TIR'ın şoförü Bülent Y., gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelinin, sorgusunda susma hakkını kullandığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bülent Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)