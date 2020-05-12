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Rüşan Anıl ATAR-Can ÇELİK/ADANA, (DHA)
Haber Giriş: 12.05.2020 - 11:01,Son Güncelleme:

Adana’da 400 polisle narkotik uygulaması

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Adana’da 400 polisle narkotik uygulaması
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ADANA’da polis, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon kapsamında 400 polisle uygulama yaptı. Hafta boyunca sürecek uygulamada polis, giriş ve çıkışlarda durdurulan her aracı titizlikle aradı.

Adana Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı 400 polisin katılımıyla, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Çamlıbel Mahallesi’nde uygulama yapıldı. Özel harekat ekipleri mahallenin giriş ve çıkışlarında çelik yelek ve uzun namlulu tüfeklerle geniş güvenlik önlemleri aldı. Polis, durdurulan araçlardaki sürücü ve yolculara Genel Bilgi Taraması (GBT) yaptı. Narkotik polisi de araçlarda arama yaparken, mahalledeki bina ve yeşil alanlar narkotik dedektör köpeği 'Marco' ile tarandı. Uygulamanın, hafta boyu süreceği öğrenildi.

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