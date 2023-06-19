Adana'da 4 büyüklüğünde deprem

Güncelleme Tarihi:
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) alınan bilgiye göre saat 23:59’de merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, çevre ilçelerden de hissedildi.
#DEPREM— AFAD deprem (@DepremDairesi) June 18, 2023
*
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Saimbeyli (Adana)
Tarih:2023-06-18
Saat:23:59:21 TSİ
Enlem:37.855 N
Boylam:36.21 E
Derinlik:10.15 km
Detay:https://t.co/LR3P4axGDi@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi