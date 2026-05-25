Adana’da 4,9’luk deprem korkuttu: ‘Yeni bir fay keşfettim!’ Kaç büyüklüğüne kadar çıkabilir?

Haberin Devamı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dün Adana’nın Saimbeyli ilçesinde 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin 8,6 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.



AFAD’dan yapılan açıklamada “Adana ilimizin Saimbeyli ilçesinde saat 04.26'da meydana gelen ve Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri, Niğde illerimizde de hissedilen 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız” ifadeleri kullanıldı.





#DEPREM: Adana ilimizin Saimbeyli ilçesinde, saat 04.26’da 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Gelişmeleri takip etmekteyiz.



➡️ https://t.co/cofXSurHiN https://t.co/zPKPBhf4bn — AFAD (@AFADBaskanlik) May 24, 2026

YİNE AKILLARA SAVRUN FAYI GELDİ AMA GERÇEK ÇOK BAŞKA

‘ÇOK PARÇALI BİR YAPIYA SAHİP’

SAİMBEYLİ MERKEZLİ 4,9 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREMİ HANGİ FAY TETİKLEDİ?



‘BÖLGEDE 5-6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM ÜRETECEK FAYLAR VAR AMA BİRİ ÇOK TEHLİKELİ’

GEZİT DAĞI FAYI ADINI VERDİĞİM YENİ BİR FAY TESPİT ETTİM’

Son dönemde Doğu Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde art arda meydana gelen depremler dikkat çekerken, Adana’da yaşanan son sarsıntı vatandaşlarda endişeye yol açtı. Özellikle 6 Şubat depremlerinde ciddi şekilde etkilenen şehirlerimizden biri olan Adana için uzmanlar,Hatta bazı uzmanlar, meydana gelen son depreminolabileceği yönünde değerlendirdi.Yaşanan son depremi Adana’da sıklıkla saha çalışmalarını sürdüren, doktorasını Kadirli-Kozan-Feke (Adana) bölgesinin stratigrafisi ve tektonik özellikleri üzerine yapan hatta saha çalışmaları sonucu bölgedeki pek çok faya adını da veren Gazi Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Kurucu Başkanı Prof. Dr. Süleyman Pampal’a danıştım.Uzman isim, yaşanan deprem sonrası Adana ve çevresinde sıkça gündeme gelen Savrun Fayı’na ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Özellikle 6 Şubat depremlerinin ardındaniddialarıyla gündeme gelen fay hattının sanıldığı gibi aktif olmadığını belirten Prof. Dr. Pampal, şu bilgileri paylaştı:Fayın çok parçalı bir yapıya sahip olduğunu ifade eden Prof. Dr. Süleyman Pampal, bu görüşünü yıllardır dile getirdiğini belirterek,ifadelerini kullandı.Savrun Fayı’nın kuzey kesiminin 6 Şubat depremlerinde kırıldığını kaydeden Prof. Dr. Pampal, “Göksun’dan başlayarak belli bir bölüme kadar kırıldı. Ben bu yüzey kırıklarını da tespit ettim” diye konuştu. Fayın güney kesimine ilişkin de değerlendirmelerde de bulunan uzman isim,dedi.Savrun Fayı’nın doğrudan aktif bir fay olarak değerlendirilmemesi gerektiğini savunan Prof. Dr. Pampal, olası bir hareketlenme durumunda bile tek parça halinde büyük bir kırılma üretmeyeceğini söyledi. Ayrıcadeğerlendirmesinde bulundu.Prof. Dr. Süleyman Pampal, Savrun Fayı çevresindeki sismik hareketliliğe ilişkin değerlendirmelerinde, bölgede asıl dikkat edilmesi gerekenin Savrun Fayı’nı kesen aktif tali faylar olduğunu söyledi. Prof. Dr. Pampal, özellikle Kozan’ın kuzeyindeki depremlere işaret ederek şu bilgilerin altını çizdi:-- Savrun’u kesen en az üç aktif fay var. Bunların tamamı tespit edildi. Örneğin 2024 ve 2025 yıllarında Kozan’ın kuzeyinde, Akçaluşağı ve Himmetli bölgesinde 5,5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Hatta bu fayları isimlendiren de benim. Akçaluşağı ve Bozdoğan Uşağı fayları olarak tanımladığımız bu yapılar kırılıyor ve Savrun Fayını kesen aktif faylar olarak karşımıza çıkıyor.Bölgede 5 ila 6 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahip faylar bulunduğunu belirten Prof. Dr. Süleyman Pampal, buna karşın daha büyük risk taşıyan başka bir fay üzerinde çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı:Gezit Dağı Fayı olarak adlandırdığı yeni bir faya da dikkat çeken Prof. Dr. Süleyman Pampal, söz konusu fayın Savrun Fayı’nı kesen aktif bir hat olabileceğini belirterek,ifadelerini kullandı.Gezit Dağı Fayı isminin şu an için resmî olmadığını da vurgulayan Prof. Dr. Pampal, bölgenin 2300 metreyi aşan yüksekliğiyle önemli bir jeolojik alan olduğuna dikkat çekti. Fayların yalnızca haritalar üzerinden değil, saha çalışmalarıyla da doğrulanması gerektiğini belirten uzman isim,ifadelerini kullandı.