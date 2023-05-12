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Adana'da 4.5 ve 4.3 büyüklüğünde deprem

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#Deprem#Adana#Saimbeyli
Adanada 4.5 ve 4.3 büyüklüğünde deprem
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2023 11:43

AFAD'ın verilerine göre saat 11.33'te merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 4.5 ve 4.3 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

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AFAD, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.5 ve 4.3 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 7 kilometre olarak açıklandı.

Adanada 4.5 ve 4.3 büyüklüğünde deprem

 

"OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR"

AFAD Başkanı Yunus Sezer, "Adana ilimiz Saimbeyli ilçesinde meydana gelen 4.5 ve 4.3 büyüklüğündeki artçı depremler sonrasında, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarım" mesajını paylaştı.

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#Deprem#Adana#Saimbeyli

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