Adana'da 4.5 ve 4.3 büyüklüğünde deprem

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AFAD, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.5 ve 4.3 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 7 kilometre olarak açıklandı.

"OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR"

AFAD Başkanı Yunus Sezer, "Adana ilimiz Saimbeyli ilçesinde meydana gelen 4.5 ve 4.3 büyüklüğündeki artçı depremler sonrasında, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarım" mesajını paylaştı.