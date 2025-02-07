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Adana'da 33 yıl hapis cezasıyla aranıyordu! Televizyon çalınca yakalandı

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#Adana#Seyhan#Hırsızlık
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2025 10:35

Adana’nın Seyhan ilçesinde hırsızlık suçundan 33 yıl hapis cezasıyla aranırken bir gün arayla iki iş yerinden 2 televizyon çalan Rıdvan A., güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı.

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Adana'da Seyhan ilçesindeki Gülbahçesi ve Dumlupınar mahallelerinde 23 Ocak ve 24 Ocak tarihlerinde 2 iş yerinden televizyon çalındığı ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Televizyonların çalınma anlarının yer aldığı güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin hırsızlık suçundan 33 yıl hapis cezasıyla aranan Rıdvan A. olduğunu tespit etti.

Şüphelinin saklandığı adresi belirleyen polis, baskın yaptı. Gözaltına alınan Rıdvan A., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. 

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#Adana#Seyhan#Hırsızlık

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