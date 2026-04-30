×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Adana'da 33 firari hükümlü yakalandı! Elbise dolabında çarşafa sarılmış halde yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Adana#Firari Hükümlü#Cezaevi
Adanada 33 firari hükümlü yakalandı Elbise dolabında çarşafa sarılmış halde yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2026 10:19

Adana’da 8 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan A.Ç., (47) evindeki elbise dolabında üzerini çarşafla örterek saklandığı yerde yakalandı. Ekipler tarafından A.Ç.’nin de aralarında bulunduğu 33 firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

Haberin Devamı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı suçlarından aranması bulunan firari hükümlülere yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı çalışmalarda, haklarında 2 ile 17 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüler, tespit edildikleri adreslere düzenlenen operasyonlarla yakalandı.

ÇARŞAFLA ÜSTÜNÜ ÖRTEREK SAKLANMAYA ÇALIŞTI

Kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan firari A.Ç.’nin, evine yapılan operasyonda dolaba girip üzerini çarşafla örterek saklanmaya çalışırken yakalandı. Operasyonlarda, aralarında A.Ç.’nin de bulunduğu toplam 33 hükümlü yakalanarak, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adana#Firari Hükümlü#Cezaevi

BAKMADAN GEÇME!