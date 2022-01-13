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Adana’da 3 eve baskın: Sigara imalathanesine çevirmişler

#Baskın#Adana#Sigara

Adana'da polisin 3 eve yaptığı baskınlarda, gümrük kaçağı 4 milyon 100 bin makaron, 108 kilo tütün, 4 otomatik sigara doldurma makinesi ile paketlenmiş ve satışa hazır halde 71 bin doldurulmuş sigara ele geçirildi.

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 İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Barbaros ile Yeşilyurt mahallelerindeki 3 evde kaçak sigara dolumu yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler, adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Aramalarda gümrük kaçağı 4 milyon 100 bin makaron, 108 kilo tütün, 4 otomatik sigara doldurma makinesi, paketlenmiş ve satışa hazır halde 71 bin doldurulmuş sigara ele geçirildi.

Adana’da 3 eve baskın: Sigara imalathanesine çevirmişler

Operasyonda 1'i Suriye uyruklu, 2 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Suriye uyruklu R.H. tutuklandı, diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Adana’da 3 eve baskın: Sigara imalathanesine çevirmişler

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#Baskın#Adana#Sigara

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