Adana'da 3 çocuk babası sokakta altın buldu! Aklına amcasının nasihatı geldi

Tufanpaşa Mahallesi Şıh Efendi Bulvarı'nda oğluyla birlikte pazara giden 51 yaşındaki Pekşen Baysal, yolda kuyumcuların altın satarken verdiği kutuyu fark etti. Kutuya oğluyla bakan Baysal, içinde 40 bin lira değerinde 5 çeyrek altın bulunduğunu gördü. Oğlunu eve bıraktıktan sonra polis merkezine giden Baysal, altınları tutanakla teslim etti.

Bulduğu altınları polis teslim eden Pekşen Baysal, "Polis sayarak kayıt altına aldı. Ben bulduğumu teslim ederim. Gidip bağış gibi birine de verebilirim ama vermem vicdanım elvermez. Bu yaşıma kadar hayatta kul hakkı yemedim. O kul hakkına geçiyor" dedi.

AMCAM NASİHAT ETMİŞTİ: "KUL HAKKI YEME"

Altınların sahibinin kayıp başvurusu sonrası onlarla polis merkezinde buluştuğunu ve o an mutluluğa ortak olduğunu aktaran Baysal, çocukluğunda amcasından aldığı öğüdü hiç unutmadığını ifade etti. Baysal "Amcam bana hep 'yolda ne bulursan bul emniyete teslim et, sakın kul hakkı yeme, kendi bileğinin gücüyle kazandığını ye' derdi. Ben de o günden beri bu nasihati uygularım. Bulduğumu götürür teslim ederim karakola" diye konuştu.

DAHA ÖNCE DE PARA VE ALTIN BULUP TESLİM ETMİŞ

Geçimini hamallık ve araç yıkamayla sağlayan 3 çocuk babası Baysal, daha önce de birçok kez yolda para ve altın bulduğunu, hepsini polise teslim ettiğini söyledi. Baysal, "Daha önce 2 bin 500 TL buldum, 3 bin TL buldum, 2-3 ay önce 800 TL buldum. Hepsini sahiplerine teslim ettim. Karakolda tutanakla teslim alınıp teslim ediliyor. Bana 'senin gibi dürüst insana rastlamadık' diyen çok oldu. Ama ben vicdanım rahat etsin istiyorum. Kul hakkı yemeden yaşamak lazım" şeklinde konuştu.

Bir kızını öğretmenlik, diğerinin diş hekimliği okuduğunu diğer çocuğunun da yanında olduğunu kaydeden Baysal, helal kazançla çocuklarını yetiştirmenin gururunu yaşadığını sözlerine ekledi.