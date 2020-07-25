MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAdana'da 3 bin polis ile hava destekli 'huzur ve güven' uygulaması
GeriGündem Adana'da 3 bin polis ile hava destekli 'huzur ve güven' uygulaması
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 25.07.2020 - 01:20,Son Güncelleme:

Adana'da 3 bin polis ile hava destekli 'huzur ve güven' uygulaması

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Adana'da 3 bin polis ile hava destekli 'huzur ve güven' uygulaması
Abone Olgoogle-news

Adana'da, 2 bin 879 polisin katıldığı, hava destekli 'huzur ve güven' uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 45 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürü Doğan İnci'nin talimatı doğrultusunda il genelinde huzur ve güven uygulaması yapıldı. 2 bin 879 polisin görev aldığı uygulamaya helikopter ve drone ile havadan da destek verildi. Sabit nokta ve umuma açık yer denetimleri şeklinde gerçekleştirilen uygulamada, özel eğitimli köpeklerle arama yapıldı. 18 bin 487 kişinin GBT sorgulamasını yapan ekipler, çeşitli suçlardan aranan 45 şüpheliyi yakaladı. Arama ve evrak kontrolü yapılan 10 bin 294 araçtan 18'i trafikten men edildi, 1 adet çalıntı motosiklet ile 2 adet çalıntı elektrikli bisiklet ele geçirildi. Ekipler, toplamda 247 araca 175 bin 524 TL ceza kesti. Umuma açık 105 iş yerini denetleneyen ekipler, 9 işletmeye idari işlem yaptı. Öte yandan 12 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci Maddesi gereğince tutanak tanzim edildi. Uygulama genelinde, 3 adet 7,65 mm çapında ruhsatsız tabanca, 7 adet ruhsatsız av tüfeği ile silahlara ait mühimmat, 2 adet kesici ve delici alet ve 15,81 gram esrar ele geçirildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle