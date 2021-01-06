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ADANA (İHA)
Haber Giriş: 06.01.2021 - 10:03 | Son Güncelleme:

Adana'da 3 bin 900 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

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Adana'da 3 bin 900 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
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Adana'da 2 kamyonette 3 bin 900 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Seyhan ilçesine bağlı Onur Mahallesi Tekel Caddesi'nde iki kamyonette kaçak akaryakıt olduğu bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine harekete geçerek yaptığı operasyonda D-400 karayolunda kamyonetleri durdu. Polis kamyonetlerde yaptığı aramada 3 bin 900 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.
Akaryakıtlara el konulurken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

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