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Adana'da 3 bin 821 bina yıkılacak

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#Adana#Deprem#Kahramanmaraş Depremleri
Adanada 3 bin 821 bina yıkılacak
Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2023 10:54

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Adana'da yapılan incelemelerde 3 bin 821 bina ağır ve orta hasarlı çıktı. Bu binaların yıkılacağı belirtilirken, hasar tespit çalışmaları sürdüğü kentte afetzedelerin barınması için ilk aşamada 4 bölgede 2 bin 400 konteyner kurulacak.

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerle yıkımların meydana geldiği 11 kentten biri olan Adana'da 13 bina yerle bir oldu. 418 kişinin hayatını kaybettiği kentte çok katlı 11 binanın yıkıldığı merkez Çukurova ilçesinde yaşayan bazı aileler, müstakil evlere taşındı. Kent içi göçün yaşandığı Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde nüfus yoğunluğu artarken, depremin ardından ekipler de hasar tespitine yönelik başlattığı çalışmaları sürdürüyor.

Adanada 3 bin 821 bina yıkılacak

Yıkılması planlanan binaların tespitine yönelik çalışmaları sürdüren ekipler, 1202 binayı 'ağır' ve 2619 binayı da 'orta' hasarlı olarak saptadı. Toplam 3 bin 821 ağır ve orta hasarlı binanın yıkılacağı kentte 17 bin 233 bina ise 'az hasarlı' 125 bin 646 bina da 'hasarsız' olarak kaydedildi. Depremin ilk günlerinde kentte İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) ile Adana Valiliği koordinesinde 17 bin 515 çadır kuruldu. Bu çadırlarda barınma ihtiyacını karşılayan Adanalılar ve çevre kentlerden gelen depremzedelerin, hasar tespitlerinin yapılmasının ardından büyük bir bölümü evlerine geçti. Evleri 'orta' ve 'ağır' hasarlı tespit edilen depremzedeler ise yurtlara yerleştirildi.

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Adanada 3 bin 821 bina yıkılacak

2 BİN 400 KONTEYNER KURULACAK

Depremlerde ağır ve orta hasar gören binaların yıkılacağı Adana'da Çukurova ilçesi Şambayadı Mahallesi'nde konteyner kurulumuna başlandı. Merkez Sarıçam ilçesi Buruk ve Çarkıpare mahallelerinde de 3 olmak üzere kent genelinde 4 bölgeye kurulacak toplam 2 bin 400 konteynerlik yaşam alanı tamamlandıkça depremzedeler peyderpey yerleştirilecek.

Adanada 3 bin 821 bina yıkılacak

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#Adana#Deprem#Kahramanmaraş Depremleri

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