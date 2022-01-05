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Adana'da 3 bin 628 metrelik Türk Bayrağı açıldı... Vali böyle duyurdu: Türkiye rekoru kırdık

#Adana#Türk Bayrağı#Adana Valisi

Adana'nın kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikler kapsamında 3 bin 628 metre uzunluğunda Türk Bayrağı açıldı. Adana Valisi Süleyman Elban, "3 bin 628 metre uzunluğunda bayrak açarak Türkiye rekoru kırdık. Türkiye’de henüz 3 bin metreyi bulan bir bayrak olmadı" dedi.

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Kent genelinde kurtuluşun 100’üncü yıl dönümü nedeniyle birçok etkinlik düzenlendi. Bu kapsamda Adana Valiliği'nin organizesiyle STK'ların hazırladığı 3 bin 628 metrelik Türk Bayrağı, yüzlerce kişinin katıldığı bir yürüyüşle açıldı. Yürüyüşe Adana Valisi Süleyman Elban, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, ilçe belediye başkanları, partilerin il başkanları, bazı milletvekilleri, kent protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Yürüyüş iki taraflı olarak Uğur Mumcu Meydanı ve Büyüksaat’ten başladı. İki taraflı açılan bayraklar tarihi Taş Köprü üzerinde birleştirildi. Birleştirilen bayrağın uzunluğu 3 bin 628 metre oldu. Bayrak birleşimi sırasında askeri helikopterler ve Seyhan Gölü üzerinde kano sporcular gösteri düzenledi. 3 bin 628 metre uzunluğundaki bayrağın 6 bin 500 kişi tarafından taşındığı belirtildi.

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'TÜRKİYE REKORUNU KIRDIK'

Adana Valisi Süleyman Elban, Türkiye'de bugüne kadar 3 bin metre uzunluğunda bayrak açılmadığını, kendilerinin organize ettiği kurtuluş etkinliğinde Türk Bayrağı'nın uzunluğunun 3 bin 628 metreye ulaşarak Türkiye rekoru kırıldığını söyledi.

Elban, "Büyüksaat’ten İstasyon Meydanı’na kadar 3 bin 628 metre uzunluğunda bayrak açtık. Türkiye’de henüz 3 bin metreyi bulan bir bayrak olmadı. Bu rakamla Türkiye rekoru kırdık. Çeşitli gösterilerle bu rekoru süsleyeceğiz. Bundan sonra da yıl içerisinde bu tür etkinliklerimize devam edeceğiz" dedi.

Adanada 3 bin 628 metrelik Türk Bayrağı açıldı... Vali böyle duyurdu: Türkiye rekoru kırdık

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#Adana#Türk Bayrağı#Adana Valisi

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