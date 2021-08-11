TÃ¼rkiye'de farklÄ± birÃ§ok noktada Ã§Ä±kan orman yangÄ±nlarÄ±yla mÃ¼cadele 15 gÃ¼ndÃ¼r devam ediyor. YangÄ±nlarÄ±n bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼, kontrol altÄ±na alÄ±nÄ±rken, soÄŸutma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± da sÃ¼rÃ¼yor. Yanan ormanlar, arazi yapÄ±sÄ±na gÃ¶re 'kendi haline bÄ±rakÄ±larak', 'tohumlama' ve 'fidan dikimi' olarakÂ 3 yÃ¶ntem ile aÄŸaÃ§landÄ±rÄ±lacak. Yanan sahalarÄ±n ne zaman yeÅŸile dÃ¶neceÄŸi merak konusu olurken, Adana'nÄ±n Kozan ilÃ§esi Kuyubeli mevkisinde 23 AÄŸustos 2020'de Ã§Ä±kan orman yangÄ±nÄ±ndaÂ 8 kÃ¶y etkilenmiÅŸ,Â 2 bin 675 hektar orman arazisi zarar gÃ¶rmÃ¼ÅŸtÃ¼.

Orman Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nden alÄ±nan bilgiye gÃ¶re,Â 280 futbol sahasÄ± bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki alanda yangÄ±ndan yaklaÅŸÄ±k 7 ay sonra '21 Mart DÃ¼nya OrmancÄ±lÄ±k GÃ¼nÃ¼' kapsamÄ±nda 'tohumlama' Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yapÄ±ldÄ±. Sahaya 7 bin 150 kilo tohum ekimi gerÃ§ekleÅŸtirildi. Tohumlamadan 5 ay sonra yanan bÃ¶lge, yeÅŸile bÃ¼rÃ¼ndÃ¼. Åžimdiye kadarÂ tohumlardan elde edilen 56 milyon fidan, toprakla buluÅŸturuldu. SonbahardaÂ ise dikilecek 1 milyon 100 bin fidan ile sahadaki toplam fidan sayÄ±sÄ±, 57 milyon 100 bin olacak.Â

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