Adana’da 25 ton 520 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, önceden belirlenen adreslere baskın yaptı. Adreslerde yapılan aramalarda, toplam 25 ton 520 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.