Adana'da 23 Nisan'da Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 100'üncü kuruluş yıl dönümünde, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle törenlere katılım sınırlı oldu. Adana'daki Atatürk Anıtı'na İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun çelenk bıraktı. Törene, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli 7 kişi katıldı. Anıt önünde saygı duruşunda bulunan ve İstiklal Marşı okuyan protokol üyeleri, salgına karşı sosyal mesafe önlemi aldı. Her yıl Uğur Mumcu Meydanı'nda vatandaşların ve çocukların da katılımıyla, çeşitli gösterilerin sunulduğu kutlama programı, salgın nedeniyle yapılmadı.