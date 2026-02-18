Adana'da 22 yaşındaki işçinin kahreden ölümü! Doğrama makinesine düştü

Haberin Devamı

Olay, 15 Şubat'ta Sarıçam ilçesinde şalgam suyu üretimi yapılan bir fabrikada meydana geldi. Fabrikada çalışan Sami Can, dengesini kaybederek kolunu kaptırdığı havuç yıkama ve doğrama makinesine düştü. Olayı fark eden arkadaşları makineyi durdurup, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Can, kurtarılamadı. Sami Can'ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından toprağa verildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.