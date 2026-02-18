×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Adana'da 22 yaşındaki işçinin kahreden ölümü! Doğrama makinesine düştü

Güncelleme Tarihi:

#Adana#Sarıçam#Sami Can
Adanada 22 yaşındaki işçinin kahreden ölümü Doğrama makinesine düştü
Oluşturulma Tarihi: Şubat 18, 2026 11:44

Adana'da Sarıçam ilçesinde 22 yaşındaki işçi Sami Can, çalıştığı şalgam suyu fabrikasında havuç yıkama ve doğrama makinesine düşerek hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Olay, 15 Şubat'ta Sarıçam ilçesinde şalgam suyu üretimi yapılan bir fabrikada meydana geldi. Fabrikada çalışan Sami Can, dengesini kaybederek kolunu kaptırdığı havuç yıkama ve doğrama makinesine düştü. Olayı fark eden arkadaşları makineyi durdurup, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Can, kurtarılamadı. Sami Can'ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından toprağa verildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

Gözden KaçmasınOsmaniyede vahşet Eski eşini öldürüp intihar ettiOsmaniye'de vahşet! Eski eşini öldürüp intihar ettiHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınMotosikletin çarptığı kadın tedavi olduktan sonra evinde ölü bulunduMotosikletin çarptığı kadın tedavi olduktan sonra evinde ölü bulunduHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Adana#Sarıçam#Sami Can

BAKMADAN GEÇME!