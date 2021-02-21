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Gündem
Anıl ATAR/ADANA, (DHA)
Haber Giriş: 21.02.2021 - 10:07 | Son Güncelleme:

Adana’da 21 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

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Adana’da 21 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
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ADANA’da şüphe üzerine durdurulan tankerde yapılan aramada 21 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Ekipler, İncirlik bölgesindeki kontrol noktasında şüphe üzerine durdurduğu bir tankerde arama yaptı. Yapılan çalışma sonucu tankerin taşıdığı 21 bin litre akaryakıtın, gümrük kaçağı olduğu belirlendi. Gözaltına alınan tanker şoförü, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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