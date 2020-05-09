Adana’da 200 bin lira değerinde kaçak cep telefonu ele geçirildi

Tarsus- Adana- Gaziantep Otoyolu'nun, Sarıçam ilçesi yakınındaki İncirlik Park Alanı'nda kontrol noktası kuran Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, piyasa değeri 200 bin lira olan kaçak 40 cep telefonu ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınarak, adliyeye sevk edilen yabancı uyruklu sürücü A.S.A. tutuklandı.