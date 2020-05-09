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Can ÇELİK/ADANA, (DHA)
Haber Giriş: 09.05.2020 - 12:29,Son Güncelleme:

Adana’da 200 bin lira değerinde kaçak cep telefonu ele geçirildi

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Adana’da 200 bin lira değerinde kaçak cep telefonu ele geçirildi
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ADANA'da, polisin kontrol noktasında durdurup arama yaptığı araçta piyasa değeri 200 bin lira olan kaçak 40 cep telefonu ele geçirildi.

Tarsus- Adana- Gaziantep Otoyolu'nun, Sarıçam ilçesi yakınındaki İncirlik Park Alanı'nda kontrol noktası kuran Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, piyasa değeri 200 bin lira olan kaçak 40 cep telefonu ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınarak, adliyeye sevk edilen yabancı uyruklu sürücü A.S.A. tutuklandı.

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