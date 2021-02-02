Adana'da 20 milyon TL'lik vurgun! Tefecilere şafak operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, kentte tefecilik yaparak 91 kişiyi mağdur edip, 20 milyon TL haksız kazanç elde eden şebekeyi deşifre etti.

ŞÜPHELİLERİN ADRESLERİNE BASKIN

Şebekeye üye olduğu öne sürülen 14 kişiye yönelik, savcılığın yakalama kararı çıkartmasının ardından şafak vakti operasyon için düğmeye bastı. Şüphelilerin adreslerine baskın yapan ekipler, çok sayıda şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.