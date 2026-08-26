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Adana’da 2 otomobil çarpıştı; 4 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Adana#Kozan#Kaza
Adana’da 2 otomobil çarpıştı; 4 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2026 04:51

Adana'nın Kozan ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

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Kaza, gece saatlerinde Kozan – Feke kara yolu Durmuşlu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. B.A. yönetimindeki 01 DBY 26 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Z.E.A. idaresindeki 80 AEL 388 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Z.E.A ve araçlardaki B.E., S.O. ve A.A., ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Adana’da 2 otomobil çarpıştı; 4 yaralı

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#Adana#Kozan#Kaza

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