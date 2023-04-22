Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Adana'da 2 otomobil çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti, 4 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Trafik Kazası#Adana#Otomobil
Adanada 2 otomobil çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti, 4 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2023 17:38

Adana'nın Yüreğir ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Haberin Devamı

Kaza, saat 15.30 sıralarında Ali Hocalı Mahallesi'nde meydana geldi. Uzman Çavuş Ferhat Özal'ın kullandığı 16 AZZ 376 plakalı otomobil, karşı şeritten gelen Erol Boran Kurt idaresindeki 01 ZG 223 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle Kurt'un kullandığı otomobil, şarampole yuvarlandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Adanada 2 otomobil çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti, 4 yaralı

Kazada Mevlüde Encelek hayatını kaybetti, 2 sürücü ile Bekir Encelek ve Bekir Oluk yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Adanada 2 otomobil çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti, 4 yaralı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trafik Kazası#Adana#Otomobil

BAKMADAN GEÇME!

Dünyanın en zengin insanının en zor kararı... Yıllardır bu soruya yanıt aranıyor: Bernard Arnaultdan sonra yerine kim geçecek

Dünyanın en zengin insanının en zor kararı... Yıllardır bu soruya yanıt aranıyor: Bernard Arnault'dan sonra yerine kim geçecek?

#Bernard Arnault
15 saat boyunca öldürülmeyi bekledi, dirseğinde bir sıyrıkla atlattı... Peki nasıl Ağabeyinin ona bu hediyeyi vermiş olması hepimizi yere serdi

15 saat boyunca öldürülmeyi bekledi, dirseğinde bir sıyrıkla atlattı... Peki nasıl? 'Ağabeyinin ona bu hediyeyi vermiş olması hepimizi yere serdi'

#Belgesel
BİR SORUDAN FAZLASI | Uçakta, otobüste ya da restoranda çocukların dağınıklığını kim temizlemeli

BİR SORUDAN FAZLASI | Uçakta, otobüste ya da restoranda çocukların dağınıklığını kim temizlemeli?

#Bir Sorudan Fazlası