Adana'da 2 otomobil çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti, 4 yaralı

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Kaza, saat 15.30 sıralarında Ali Hocalı Mahallesi'nde meydana geldi. Uzman Çavuş Ferhat Özal'ın kullandığı 16 AZZ 376 plakalı otomobil, karşı şeritten gelen Erol Boran Kurt idaresindeki 01 ZG 223 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle Kurt'un kullandığı otomobil, şarampole yuvarlandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada Mevlüde Encelek hayatını kaybetti, 2 sürücü ile Bekir Encelek ve Bekir Oluk yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.