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Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)
Haber Giriş: 28.05.2020 - 09:37,Son Güncelleme:

Adana'da 2 midibüs çarpıştı: 12 tarım işçisi yaralandı

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Adana'da 2 midibüs çarpıştı: 12 tarım işçisi yaralandı
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ADANA'da tarım işçilerini taşıyan 2 midibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 12 kişi yaralandı.

Kaza, Yüreğir ilçesi Huzur Caddesi'nde meydana geldi. İbrahim A. idaresindeki 80 LC 146 plakalı midibüs ile Haşim S. idaresindeki 01 AHN 44 plakalı midibüsle kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 80 LC 146 plakalı araç devrildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslar hafif şekilde yaralanan 12 kişiyi hastaneye kaldırdı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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