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Adana'da 2 kadÄ±n kuryenin midesinden 1,5 kilo uyuÅŸturucu Ã§Ä±ktÄ±: 4 tutuklama

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#Adana UyuÅŸturucu#Kurye Operasyonu#Metamfetamin
Adanada 2 kadÄ±n kuryenin midesinden 1,5 kilo uyuÅŸturucu Ã§Ä±ktÄ±: 4 tutuklama
OluÅŸturulma Tarihi: AÄŸustos 26, 2026 10:42

Adana otogarÄ±nda yakalanan yabancÄ± uyruklu 2 kadÄ±nÄ±n hastanede Ã§ekilen rÃ¶ntgeninde, midelerinde 140 kapsÃ¼l halinde toplam 1,5 kilo metamfetamin tespit edildi. TÄ±bbi mÃ¼dahaleyle uyuÅŸturucudan temizlenen kadÄ±nlar ile yanlarÄ±nda bulunan diÄŸer 2 ÅŸÃ¼pheli tutuklanarak cezaevine gÃ¶nderildi.

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Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Narkotik SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžubesi ekipleri, 2 yabancÄ± uyruklu kadÄ±nÄ±n uyuÅŸturucu madde taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ±, teknik takibe alarak ÅŸÃ¼phelilerin Adana otogarÄ±na gittiÄŸini tespit etti.Â Burada 2 kiÅŸiyle buluÅŸan kadÄ±nlar, polisin Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±yla yakalandÄ±.

Adanada 2 kadÄ±n kuryenin midesinden 1,5 kilo uyuÅŸturucu Ã§Ä±ktÄ±: 4 tutuklama

GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 4 ÅŸÃ¼phelinin Ã¼zerlerinde yapÄ±lan aramada, uyuÅŸturucu madde bulunamadÄ±. Hastaneye gÃ¶tÃ¼rÃ¼lÃ¼p, rÃ¶ntgeni Ã§ekilen kadÄ±n ÅŸÃ¼phelilerin, midelerinde 140 kapsÃ¼l halinde bulunan toplam 1,5 kilo metamfetamin tespit edildi.

Adanada 2 kadÄ±n kuryenin midesinden 1,5 kilo uyuÅŸturucu Ã§Ä±ktÄ±: 4 tutuklama

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Hastanede yapÄ±lan mÃ¼dahale ile uyuÅŸturucu Ã§Ä±kartÄ±lÄ±rken; 4 ÅŸÃ¼pheli, emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan sevk edildikleri adliyede nÃ¶betÃ§i hakimlik tarafÄ±ndan tutuklandÄ±.

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Adanada 2 kadÄ±n kuryenin midesinden 1,5 kilo uyuÅŸturucu Ã§Ä±ktÄ±: 4 tutuklama

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#Adana UyuÅŸturucu#Kurye Operasyonu#Metamfetamin

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