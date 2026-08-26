Adana'da 2 kadÄ±n kuryenin midesinden 1,5 kilo uyuÅŸturucu Ã§Ä±ktÄ±: 4 tutuklama

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Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Narkotik SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžubesi ekipleri, 2 yabancÄ± uyruklu kadÄ±nÄ±n uyuÅŸturucu madde taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ±, teknik takibe alarak ÅŸÃ¼phelilerin Adana otogarÄ±na gittiÄŸini tespit etti.Â Burada 2 kiÅŸiyle buluÅŸan kadÄ±nlar, polisin Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±yla yakalandÄ±.
GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 4 ÅŸÃ¼phelinin Ã¼zerlerinde yapÄ±lan aramada, uyuÅŸturucu madde bulunamadÄ±. Hastaneye gÃ¶tÃ¼rÃ¼lÃ¼p, rÃ¶ntgeni Ã§ekilen kadÄ±n ÅŸÃ¼phelilerin, midelerinde 140 kapsÃ¼l halinde bulunan toplam 1,5 kilo metamfetamin tespit edildi.
Hastanede yapÄ±lan mÃ¼dahale ile uyuÅŸturucu Ã§Ä±kartÄ±lÄ±rken; 4 ÅŸÃ¼pheli, emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan sevk edildikleri adliyede nÃ¶betÃ§i hakimlik tarafÄ±ndan tutuklandÄ±.
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