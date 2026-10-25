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Adana'da 2 gündür kayıp olan evsiz adamın cansız bedeni Seyhan Nehri'nde bulundu

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#Adana#Seyhan Nehri#Mustafa Akel
Adanada 2 gündür kayıp olan evsiz adamın cansız bedeni Seyhan Nehrinde bulundu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2026 14:00

Adana'nın Yüreğir ilçesinde Seyhan Nehri'nde sürüklenen bir ceset gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Sudan çıkarılan cansız bedenin, sokaklarda yaşayan ve 2 gündür kendisinden haber alınamayan 48 yaşındaki Mustafa Akel'e ait olduğu belirlendi. Akel'in cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi Hacı Sabancı Bulvarı'ndaki Kuvayi Milliye Parkı'nda yürüyen vatandaşlar, Seyhan Nehri'nde bir cesedin sürüklendiğini görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Adanada 2 gündür kayıp olan evsiz adamın cansız bedeni Seyhan Nehrinde bulundu

Ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarılan cesedin, Mustafa Akel'e ait olduğu belirlendi. Evsiz olduğu öğrenilen Akel'den 2 gündür haber alınamadığı belirtildi. Olay yerindeki incelemenin ardından Akel'in cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Adana#Seyhan Nehri#Mustafa Akel

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