Adana'da 2 çocuğunu öldüren baba intihar etti

Oluşturulma Tarihi: Aralık 25, 2025 01:27

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde biri engelli 2 çocuğunu tabancayla öldüren baba intihar etti.

Seyhan Mahallesi'ndeki 3 katlı evin 2. katında, eşinden bir süre önce boşandığı öğrenilen İbrahim Kiracı (46), engelli oğlu Doruk (11) ve kızı Derin'i (13) tabancayla vurarak öldürdü.

Olayın ardından evden çıkan baba, üst kattaki ev sahibine çocuklarını öldürdüğünü söyledikten sonra tekrar eve döndü.

İbrahim Kiracı, daha sonra aynı silahla intihar etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, evde Kiracı ve çocuklarının cansız bedenlerini buldu.

Cenazeler, olay yerindeki incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

 

 

