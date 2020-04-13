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ADANA (AA)
Haber Giriş: 13.04.2020 - 10:22,Son Güncelleme:

Adana'da 2 bin 335 litre sahte içki ele geçirildi

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Adana'da 2 bin 335 litre sahte içki ele geçirildi
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Adana'da bir adrese düzenlenen operasyonda 2 bin 335 litre sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Köklüce Mahallesi'ndeki bir evde sahte içki üretildiğini belirledi.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda yapım aşamasında ve satışa hazır 2 bin 335 litre sahte içki ele geçirdi.
Polis ekipleri, şüpheli E.A.A'yı gözaltına aldı.
Şüpheli emniyetteki işlemin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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