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ADANA, (DHA)
Haber Giriş: 28.07.2020 - 12:55,Son Güncelleme:

Adana'da 2 ayrı suç çetesine operasyon: 13 gözaltı

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Adana'da 2 ayrı suç çetesine operasyon: 13 gözaltı
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ADANA'nın Ceyhan ilçesinde polis, 2 ayrı suç çetesine yönelik düzenlediği operasyonda 13 kişiyi gözatına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah ele geçirildi.

Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ' silahlı yaralama, araç ve ev kurşunlama, tehdit ve yağma' suçlarına karışan ve vatandaşları tehdit ederek haksız kazanç elde ettikleri iddia edilen 2 çeteye operasyon düzenledi. Toplamda 12 ayrı suça karışan çete mensuplarının evine şafak vakti baskın yapıldı. Özel harekat polislerinin de destek verdiği baskınlarda, 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise 3 otomatik uzun namlulu silah, 6 tabanca, 11 av tüfeği ve bu silahlara ait 324 mermi ele geçirildi. Ayrıca 5 senet defteri ve 1 alacak defteri de incelemeye alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Opersyonla ilgili soruşturma sürüyor.

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