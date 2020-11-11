Adana’da 2 araçta ele geçirilen 35 kilo esrara 3 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente 2 araçla uyuşturucu getirileceği bilgisini aldı. Bunun üzerine kentin giriş ve çıkışlarında önlem alındı. Polisin kurduğu kontrol noktalarından geçmeye çalışan 2 sürücü, şüphe üzerine durduruldu. Araçlarda yapılan aramalarda 35 kilo 350 gram esrar ele geçirildi. Serhat A., Selahattin K., Kadir D., Uğur A. ve S.S. ise gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kadir D., Uğur A. ve S.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer 2 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.