Adana’da 1800 polis ile hava destekli asayiş uygulaması

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Silahlı kavgaya karışmıştı... Eski futbolcu yakalandıSilahlı kavgaya karışmıştı... Eski futbolcu yakalandı!#Sezer Öztürk
Beşiktaş-Giresunspor maçında hakem Hüseyin Göçekin kararı sonrası tepkiBeşiktaş-Giresunspor maçında hakem Hüseyin Göçek'in kararı sonrası tepki#Beşiktaş
Portekizin Türkiye şaşkınlığı Kurada çıkınca...Portekiz'in Türkiye şaşkınlığı! Kurada çıkınca...#A Milli Takım
Aile katliamı Husumetli akraba kurşun yağdırdıAile katliamı! Husumetli akraba kurşun yağdırdı#Muğla
Beşiktaş darmadağın Vodafone Parkta tarihi yenilgiBeşiktaş darmadağın! Vodafone Park'ta tarihi yenilgi#Süper Lig
Ünlü şarkıcıdan korkutan haber Hastaneye kaldırıldıÜnlü şarkıcıdan korkutan haber! Hastaneye kaldırıldı#Zerrin Özer
Sergen Yalçından Giresunspor sonrası flaş sözler: Çözüm bulamıyoruzSergen Yalçın'dan Giresunspor sonrası flaş sözler: "Çözüm bulamıyoruz"#Beşiktaş
Türkiyede Nu varyantı var mı Flaş açıklama İşte Kovid-19da son gelişmeler...Türkiye'de Nu varyantı var mı? Flaş açıklama! İşte Kovid-19'da son gelişmeler...#Koronavirüs
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Dövizde manipülasyon iddiaları incelenecekCumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Dövizde manipülasyon iddiaları incelenecek#Döviz Kuru
Müslüme cinayetinde gizem çözülüyor Bakan Yanık: Pek çok detay ortaya çıkmaya başladıMüslüme cinayetinde gizem çözülüyor! Bakan Yanık: 'Pek çok detay ortaya çıkmaya başladı'#Müslüme
Türkmenistanda tarihi gün İmzalar atıldı... Erdoğandan flaş mesajlarTürkmenistan'da tarihi gün! İmzalar atıldı... Erdoğan'dan flaş mesajlar#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Bakan Soyludan Kılıçdaroğluna tepki Kılıçdaroğlunun trolleri bu açıklamaya da saldıracakBakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na tepki! 'Kılıçdaroğlu'nun trolleri bu açıklamaya da saldıracak'#İçişleri Bakanı
Bu sözlerle veda etti: Vatan sana minnettar... Seni çok özleyeceğim kardeşimBu sözlerle veda etti: Vatan sana minnettar... Seni çok özleyeceğim kardeşim#Trafik Kazası
Kahroldular 13 yaşındaki Timurdan haber yokKahroldular! 13 yaşındaki Timur'dan haber yok#Timur Nuri
En dayanıklısı Özlem Tekin çıktıEn dayanıklısı Özlem Tekin çıktı!#Doğa İle İç İçe Yaşayan Ünlüler
HABERLERGündem Haberleri

Adana’da 1800 polis ile hava destekli asayiş uygulaması

#ADANA#Polis #Güven Uygulaması
Adana’da 1800 polis ile hava destekli asayiş uygulaması

Adana’da, ’Adana Huzur ve Güven Uygulaması’nda 1800’ün üzerinde polisin katıldığı, helikopter ve drone ile havadan destek verilen asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 21 kişi yakalandı.

 

Haberin Devamı

İl Emniyet Müdürü Doğan İnci’nin talimatı doğrultusunda il genelinde ’Adana Huzur ve Güven Uygulaması’ adı altında sabit nokta yol kontrolü ve umuma açık mekanlarda denetimler yapıldı. 1800’ün üzerinde polisin görev aldığı uygulamada, helikopter ve drone ile havadan da destek verildi. 14 bin 265 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu yapan ekipler, çeşitli suçlardan aranan 21 kişiyi yakaladı. Sabit nokta yol kontrollerinde 4 bin 625 aracı durdurarak özel eğitimli narkotik köpeği ile arama yapan ekipler, trafikten men edilmiş 3 araç ve 5 adet çalıntı motosiklet ele geçirirken, trafik yönünden 93 araca ise toplam 131 bin 892 lira para cezası uyguladı. Umuma açık 206 mekanda yapılan denetimlerde ise 33 işletmeye işlem yapıldı.

Gezici ekipler ise kavşaklarda dilencilik ve satıcılık yaparak trafikte tehlike saçan 18 kişiye 3 bin 672 lira idari para cezası uyguladı. Ayrıca gece saat 01.00’e kadar devam uygulamanın genelinde 7 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği ve silahlara ait mühimmat, 2 gram esrar, 4 gram metamfetamin ele geçirildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#ADANA#Polis #Güven Uygulaması

BAKMADAN GEÇME!

Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye

Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye!

#Fahriye Evcen
Hazal Kaya: Acayip kocam köylüyüm ve Aliye çok aşığım

Hazal Kaya: Acayip kocam köylüyüm ve Ali'ye çok aşığım

#Hazal Kaya
Kendi işini kurmak isteyenlere... Franchising fuarında iş fırsatları

Kendi işini kurmak isteyenlere... Franchising fuarında iş fırsatları

#Franchising