Adana'da 18 kişilik midibüsten 34 yolcu indi

Tarsus- Adana karayolunda uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, camları filmli olduğu için şüphelendikleri 33 MA 7683 plakalı midibüsü durdurdu. Ekipler, 18 kişilik midibüste 34 kişinin taşındığını belirledi.



Suriye uyruklu sürücü Ali Delli’nin aday sürücü olduğu ve taşımacılık izninin olmadığı belirlendi. Fazla yolcu taşıdığı ve izinsiz ticari taşımacılık yaptığı gerekçesiyle Delli’nin sürücü belgesi iptal edilerek 16 bin 316 lira para cezası uygulandı.