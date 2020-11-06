Adana’da 1600 yıllık Taşköprü, motosiklet sürücülerine ve seyyar satıcılara mesken oldu

Seyhan Nehri üzerinde merkez Seyhan ve Yüreğir ilçelerini birleştiren, üzerinden hala ulaşım sağlanabilen dünyanın en eski köprülerinden biri olan 16 asırlık Taşköprü, 2006 yılında Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından restore edilerek, taşıtlara yasaklanıp, sadece yaya ve bisiklet trafiğine açıldı. Yerli ve yabancı turistlerin görmeden kentten ayrılmadığı tarihi köprünün yasak olmasına rağmen bazı motosiklet sürücülerinin köprü üzerinden geçmesi ve seyyar satıcıların köprü üzerinde satış yapması dikkat çekti. Bazı vatandaşlar köprünün çarşıya döndüğünü ve motosiklet sürücülerinin tehlike yarattığını söylerken bazıları ise duruma alışkın olduklarını dile getirdi.



‘BELEDİYE, SEYYAR SATICILARA YER GÖSTERMELİ’



İşe gelip giderken neredeyse her gün tarihi köprünün üzerinden geçtiğini ve oluşan karmaşık görüntünün kendisini rahatsız ettiğini, köprünün turistik bir değer olarak kullanılması gerektiğini belirten Hasan Adıgüzel, Adana Büyükşehir Belediyesi’nin köprü üzerindeki seyyar satıcılara tezgahlarını kurmak için bir yer göstermesi gerektiğini söyledi.



Gün içinde motosikletiyle köprü üzerinden geçtiğini kaydeden Ahmet Dedecan ise başka çaresinin olmadığını evinin köprünün karşı tarafında olduğunu bundan dolayı geçişi buradan sağladığını belirtti.



Taşköprü’nün sadece kent için değil ülke adına da önemli bir değer olduğunu vurgulayan Pelin Durmuş ise, "Motosiklet sürücülerini bilemem ama köprü üzerinde seyyar satıcı olması beni rahatsız etmiyor. Adanalı olarak biz bu durumlara alışığız" diye konuştu.