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Adana'da 1540 polisle huzur uygulaması: 63 kişi yakalandı

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#Adana#Huzur Uygulaması#Ahmet Hakan Arıkan
Adanada 1540 polisle huzur uygulaması: 63 kişi yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 16, 2025 02:15

Adana’da 1540 polisin katılımıyla gerçekleşen 'Adana Huzur ve Güven' uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 63 kişi yakalanırken, 1 otomatik tabanca, 10 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Adana İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan’ın talimatıyla, Yüreğir ilçesindeki Süleyman Vahit Caddesi’nde ‘Adana Huzur ve Güven’ uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama noktasını ziyaret eden Arıkan, "Bütün uygulamalar vatandaşlarımız için. Adana’da bütün kurumlar el ele verdik ve asayiş olaylarını bitirmek için çalışıyoruz. Adli mekanizma çok destek oluyor. Rutin uygulamalarımız zaten devam ediyor. Bundan sonra da uygulamalarımız devam edecek. Devlet her zaman 18 yaşındadır" dedi.

Öte yandan ekipler uygulamada, 12 bin 663 kişiye GBT sorgulaması yaparak çeşitli suçlardan aranan 63 kişiyi yakaladı. Ayrıca 4 bin 736 aracı kontrol eden ekipler tarafından 2 araç trafikten men edilirken, 3 çalıntı motosiklet ile 1 çalıntı elektrikli bisiklet ele geçirildi. 26 araç sürücüsüne 150 bin 22 TL para cezası uygulandı. 157 umuma açık iş yerini denetleyen ekipler, usulsüzlük yaptığı tespit edilen 16 işletmeye işlem yapıp, 1 kişiye de 1406 TL idari para cezası uyguladı. Kavşaklarda dilencilik ve satıcılık yaptığı belirlenen 10 kişiye ise 14 bin 60 TL idari para cezası kesildi. Gece yarısına kadar devam eden uygulama genelinde 1 otomatik tabanca, 10 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca ve delici alet ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

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#Adana#Huzur Uygulaması#Ahmet Hakan Arıkan

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