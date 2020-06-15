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Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)
Haber Giriş: 15.06.2020 - 09:46,Son Güncelleme:

Adana'da, 150 bin liralık 'kaçak cep telefonu' operasyonu

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Adana'da, 150 bin liralık 'kaçak cep telefonu' operasyonu
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ADANA'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 150 bin lira olan 222 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, merkez Seyhan ilçesine bağlı Kuruköprü Mahallesi’nde gümrük kaçağı cep telefonu satıldığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, adresi önceden belirlenen 5 iş yerine baskın düzenledi. Yapılan aramalarda ise gümrüklenmiş piyasa değeri 150 bin lira olan 222 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan C.Y., M.Ü., A.K. ve N.K. ise adliyeye sevk edildi.

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